Yahoo хочет купить Chrome

Американская технологическая компания Yahoo выразила готовность приобрести браузер Chrome, если суд в США обяжет Google отказаться от его владения в рамках антимонопольного разбирательства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный менеджер поисковой системы Yahoo Search Брайан Провост заявил, что Chrome является ключевым игроком в онлайн-пространстве и оценил его стоимость в десятки миллиардов долларов. По его словам, Yahoo уже работает над собственным браузером, но также рассматривает возможность покупки существующего продукта.

Интерес к приобретению Chrome ранее также проявила компания OpenAI. В случае успешной сделки она планирует глубже интегрировать ChatGPT в браузер.

Министерство юстиции США подало иск против Google с требованием отказаться от владения Chrome и прекратить заключение контрактов, касающихся использования поисковой системы Google в продуктах других компаний. Власти считают, что Google препятствует конкуренции, удерживая доминирующее положение на рынке интернет-поиска.

5 августа прошлого года федеральный суд округа Колумбия признал Google виновной в злоупотреблении рыночным положением с целью сохранения монополии в сфере интернет-поиска и онлайн-рекламы. Компания, по решению суда, блокировала доступ конкурентов к примерно 90% рынка, заключив эксклюзивные соглашения с Apple, Samsung и Verizon, в результате чего поисковик Google становился системой по умолчанию на их устройствах и сервисах.