https://news.day.az/world/1748006.html При взрыве в порту Ирана погибли 4 человека - ВИДЕО Подтверждена гибель 4 человек в результате мощного взрыва в порту Шахид Раджаи в провинции Ормузган на юге Ирана. Как передает Day.Az, об этом сказал местным СМИ директор Управления помощи и спасения Иранского Общества Красного полумесяца Бабек Махмуди.
При взрыве в порту Ирана погибли 4 человека - ВИДЕО
Подтверждена гибель 4 человек в результате мощного взрыва в порту Шахид Раджаи в провинции Ормузган на юге Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сказал местным СМИ директор Управления помощи и спасения Иранского Общества Красного полумесяца Бабек Махмуди.
По его словам, в настоящее время, наряду с тушением пожара, продолжается спасательная операция. Сообщается о больших масштабах пожара.
Отметим, что сегодня в иранском порту Шахид Раджаи произошел мощный взрыв. Причина взрыва пока не выяснена. Сообщается о более 500 пострадавших.
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