В Ватикане объявлен девятидневный траур

Как сообщает издание, в течение этого времени будут служить заупокойные мессы в память о понтифике.

Как передает Day.Az, они открыты для всех верующих, но каждый день ожидается участие в них новой религиозной группы. После этого начнется конклав, на котором выберут преемника папы Римского Франциска.

Заупокойная месса состоялась 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Литургию возглавил 91-летний кардинал Джованни Баттиста Ре. Согласно завещанию понтифика, его похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Как сообщал Ватикан, на церемонии прощания собирались присутствовать по меньшей мере 130 иностранных делегаций, в том числе около 50 глав государств и 10 правящих монархов. Азербайджан представляла спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова.