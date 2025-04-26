Гянджинская государственная филармония представила новый проект "Сила слова"

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова впервые был представлен проект "Сила слова" (Sözün gücü), сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В рамках проекта в Центре "Урбан" филармонии состоялся "Вечер поэзии Вургуна" (Vurğunun qiraət gecəsi), посвящённый видному поэту, драматургу и общественному деятелю, лауреату Государственных премий, народному поэту Азербайджана Самеду Вургуну (1906-1956).

В мероприятии приняли участие учащиеся 1-й и 4-й учебно-музыкальных школ города Гянджа, а также литературные чтецы Имамверди Велиев, Аскер Мамедов, Лала Гасанджан и Зульфия Ягуб. Были представлены произведения поэта - "Dünya", "Şair nə tez qocaldın sən", "Gözlər", "Lalə", "Aygün", "Azərbaycan", "Vurğun dünyası", а также монолог Амирхана из поэмы "Aygün" и диалог Каджара и Вагифа из драмы "Vaqif" .

Отметим, что в рамках данного проекта планируется регулярное проведение вечеров памяти выдающихся азербайджанских писателей и поэтов.

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