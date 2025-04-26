Учреждена медаль Мухаммеда Физули – названы лауреаты

Решением Секретариата Союза писателей Азербайджана учреждена медаль имени великого азербайджанского поэта и философа Мухаммеда Физули, сообщили Day.Az в пресс-службе СПА.

Согласно положению о медали, она присуждается исключительно иностранным поэтам и писателям "За высокие литературные достижения". Кандидаты выбираются из числа писателей, чьи литературные достижения признаны и оценены как в своей стране, так и за рубежом, а также из числа литературных деятелей, которые отличились в деле популяризации и перевода азербайджанской литературы и национальных достижений в своей стране и за рубежом.

Медаль изготовлена из бронзы, в центре изображен барельеф Мухаммеда Физули, к медали прилагается специально подготовленный диплом. Главой комитета, который будет вручать медаль Мухаммеда Физули, является секретарь по международным делам СПА Салим Бабуллаоглу.

"В прошлом году исполнилось 530 лет со дня рождения гениального азербайджанского поэта Мухаммеда Физули, и 2024 год был объявлен в Азербайджане Годом Физули, в рамках которого было проведено множество мероприятий на национальном и международном уровне. Было издано много книг и исследований, проведены конференции и симпозиумы, в том числе Союзом писателей Азербайджана. Учреждение этой медали является логическим завершением Года Физули", - отметил Салим Бабуллаоглу.

Медаль Мухаммеда Физули в этом году будет вручена двум выдающимся деятелям литературы - великому казахскому поэту, писателю и мыслителю Олжасу Сулейменову, и известному румынскому поэту, ученому Иону Деаконеску.

"Олжас Сулейменов хорошо известен азербайджанской публике своими произведениями, пользуется большим уважением и почтением, являясь большим другом нашего народа. Кроме того, в этом году исполняется 50 лет со дня выхода его знаменитого произведения "Аз и Я". Ион Деаконеску - известный поэт и литератор, признанный как в своей стране, так и в Восточной Европе. Он также является другом нашего народа, содействовал представлению нашей страны и писателей на многих литературных мероприятиях в Румынии, и с большим уважением относится к Азербайджану и тюркскому миру", - добавил Салим Бабуллаоглу

Первые медали Физули будут вручены лауреатам в мае этого года.