У берегов Йемена затонуло судно с крупной партией скота

Судно, перевозившее почти миллион овец, затонуло недалеко от Йемена.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Активисты распространили видеозаписи, на которых видно, как судно, перевозившее почти миллион овец, оказалось под угрозой затопления в Аденском заливе.

Группа йеменских рыбаков из района Рас-аль-Ара в западной части губернаторства Лахдж мобилизовала свои лодки для экстренной операции по спасению как членов экипажа судна, так и перевозимого живого груза.