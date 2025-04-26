https://news.day.az/world/1748009.html У берегов Йемена затонуло судно с крупной партией скота - ВИДЕО Судно, перевозившее почти миллион овец, затонуло недалеко от Йемена. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
У берегов Йемена затонуло судно с крупной партией скота - ВИДЕО
Судно, перевозившее почти миллион овец, затонуло недалеко от Йемена.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Активисты распространили видеозаписи, на которых видно, как судно, перевозившее почти миллион овец, оказалось под угрозой затопления в Аденском заливе.
Группа йеменских рыбаков из района Рас-аль-Ара в западной части губернаторства Лахдж мобилизовала свои лодки для экстренной операции по спасению как членов экипажа судна, так и перевозимого живого груза.
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