Землетрясение в Стамбуле повредило сотни зданий

После землетрясения в Стамбуле повреждены около 500 зданий.

Как передает Day.Az, об этом написал в соцсети X министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

"Согласно результатам проведенной оценки ущерба, в 39 районах Стамбула проверено 8367 зданий, из которых 437 получили небольшие повреждения", - сообщил чиновник и добавил, что оценка ущерба продолжится.

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности.

На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о "большом землетрясении", которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что граждане могут быть спокойны: при последнем землетрясении никто не пострадал, а страна продолжит "оставаться в состоянии боевой готовности 24/7".