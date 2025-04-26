В Сальянской больнице новое назначение

Главным врачом Сальянской региональной больницы Центра легочных заболеваний назначен Али Нуриев.

Как передает Day.Az, Нуриев родился в 1967 году и ранее долгое время служил военным врачом, имеет звание полковника запаса.

До него должность главного врача занимал Ханыш Аббасов.