https://news.day.az/society/1747994.html В Сальянской больнице новое назначение Главным врачом Сальянской региональной больницы Центра легочных заболеваний назначен Али Нуриев. Как передает Day.Az, Нуриев родился в 1967 году и ранее долгое время служил военным врачом, имеет звание полковника запаса. До него должность главного врача занимал Ханыш Аббасов.
В Сальянской больнице новое назначение
Главным врачом Сальянской региональной больницы Центра легочных заболеваний назначен Али Нуриев.
Как передает Day.Az, Нуриев родился в 1967 году и ранее долгое время служил военным врачом, имеет звание полковника запаса.
До него должность главного врача занимал Ханыш Аббасов.
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