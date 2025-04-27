Трамп потребовал бесплатного прохода через Панамский канал для кораблей США

Президент США Дональд Трамп призвал сделать проход через Панамский и Суэцкий каналы бесплатным для американских военных кораблей и торговых судов.

"Американским кораблям, как военным, так и торговым, должно быть разрешено бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы", - написал он в Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией", - добавил он.