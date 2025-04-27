В США запускается элитный клуб для общения с властями

Сын президента США Дональд Трамп-младший и крупные инвесторы создадут закрытый элитный клуб для связи богатейших людей страны с администрацией главы государства.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, в будущий клуб должны войти представители бизнеса и технологического сектора. Они получат возможность взаимодействовать с администрацией Дональда Трампа напрямую.

"Спонсор президентской кампании Трампа Омид Малик и несколько инвесторов создают самый элитный частный клуб. Туда можно будет попасть только по приглашению", - пояснил инсайдер.

Издание также сообщает, что среди владельцев клуба, помимо Трампа-младшего, значатся бизнес-партнер Омида Малика Крис Баскирк и сыновья спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Зак и Алекс.