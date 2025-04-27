https://news.day.az/society/1748175.html В Баку пойдет дождь - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 27 апреля и ночью с 27 на 28 апреля ожидаются дожди, местами сильные. Как передает Day.Az, по информации Национальной гидрометеорологической службы, в некоторых районах полуострова возможны проливные дожди и гроза. Температура воздуха снизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.
В Баку пойдет дождь - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 27 апреля и ночью с 27 на 28 апреля ожидаются дожди, местами сильные.
Как передает Day.Az, по информации Национальной гидрометеорологической службы, в некоторых районах полуострова возможны проливные дожди и гроза.
Температура воздуха снизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.
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