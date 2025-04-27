В Баку пойдет дождь

В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 27 апреля и ночью с 27 на 28 апреля ожидаются дожди, местами сильные.

Как передает Day.Az, по информации Национальной гидрометеорологической службы, в некоторых районах полуострова возможны проливные дожди и гроза.

Температура воздуха снизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.