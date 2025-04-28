В Баку состоялась международная конференция, посвященная 140-летнему юбилею Узеира Гаджибейли - ФОТО
В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялась международная научно-практическая конференция на тему "Наследие гениального Узеира Гаджибейли в контексте мировой музыкальной культуры", посвященная 140-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.
Как передает Day.Az, об сообщили АЗЕРТАДЖ в БМА.
Конференция открылась исполнением государственного гимна Азербайджанской Республики. Пленарное заседание началось с показа видеоролика, повествующего о жизни и деятельности У.Гаджибейли.
Ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли поделился мыслями о неоценимых заслугах великого композитора в культурной и политической жизни нашего народа.
Выступившие далее также коснулись различных аспектов творчества У.Гаджибейли. На пленарном заседании в исполнении профессоров, преподавателей и студентов академии прозвучали отрывки из произведений композитора.
В международной конференции очно и в онлайн формате приняли участие ученые из Германии, России, Узбекистана, Туркменистана и Китая. Особый интерес вызвали выступления ученых и исследователей из Нахчывана и Гянджи.
Международная конференция завершила работу живыми выступлениями, показом видеороликов и дискуссиями.
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