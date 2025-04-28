https://news.day.az/society/1748245.html С 09:00 на этих территориях не будет газа Сегодня в ряде сёл Бабекского района будет приостановлена подача газа. Как передает Day.Azz со ссылкой на Нахчыванскую газовую эксплуатационную службу, газоснабжение будет прекращено с 09:00 в связи с заменой подземных труб на наземные линии из-за коррозии труб диаметром 159 мм и 50 мм.
С 09:00 на этих территориях не будет газа
Сегодня в ряде сёл Бабекского района будет приостановлена подача газа.
Как передает Day.Azz со ссылкой на Нахчыванскую газовую эксплуатационную службу, газоснабжение будет прекращено с 09:00 в связи с заменой подземных труб на наземные линии из-за коррозии труб диаметром 159 мм и 50 мм.
Ограничение затронет посёлок Джахри, а также сёла Гюльшенабад, Пайыз, Ашагы Бузгов, Юхары Бузгов и Кярмечатаг.
Подача газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.
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