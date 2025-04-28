С 09:00 на этих территориях не будет газа

Сегодня в ряде сёл Бабекского района будет приостановлена подача газа.

Как передает Day.Azz со ссылкой на Нахчыванскую газовую эксплуатационную службу, газоснабжение будет прекращено с 09:00 в связи с заменой подземных труб на наземные линии из-за коррозии труб диаметром 159 мм и 50 мм.

Ограничение затронет посёлок Джахри, а также сёла Гюльшенабад, Пайыз, Ашагы Бузгов, Юхары Бузгов и Кярмечатаг.

Подача газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.