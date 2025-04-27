В регионах Азербайджана наблюдались дожди

В некоторых регионах Азербайджана наблюдалась дождливая и ветреная погода, местами сопровождалась грозами.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

По данным на утро воскресенья, в Балакене выпало 9 мм осадков, в Газахе, Шеки и Гахе - по 8 мм, в Шаруре, Гяндже и Товузе - по 5 мм, в Шахдаге, Агстафе, Ордубаде, Шахбузе, Шамкире, Гедабее, Лерике, Дашкесане, Джейранчёле, Садараке, Джульфе, Астаре и Лянкяране - по 4 мм.

Западный ветер в Джебраиле усилился до 20 м/с, в Кельбаджаре - до 19 м/с, в Нафталане - до 18 м/с, а в Гедабее и Ярдымлы - до 16 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 24 градуса, в Нахчыванской АР - 26, в низменных районах - до 30, в горных районах - до 20 градусов тепла.