В Сумгайыте обнаружено тело пожилого мужчины

В Сумгайыте в 13-м микрорайоне в одной из квартир был найден мёртвым 64-летний мужчина.

Как передаёт Day.Az, погибшим оказался Сильнов Александр Викторович, 1961 года рождения.

По данному факту Сумгайытская городская прокуратура начала расследование.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины смерти мужчины.