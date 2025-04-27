https://news.day.az/society/1748054.html В Сумгайыте обнаружено тело пожилого мужчины В Сумгайыте в 13-м микрорайоне в одной из квартир был найден мёртвым 64-летний мужчина
В Сумгайыте обнаружено тело пожилого мужчины
В Сумгайыте в 13-м микрорайоне в одной из квартир был найден мёртвым 64-летний мужчина.
Как передаёт Day.Az, погибшим оказался Сильнов Александр Викторович, 1961 года рождения.
По данному факту Сумгайытская городская прокуратура начала расследование.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины смерти мужчины.
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