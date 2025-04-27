Азербайджанский спортсмен принес Азербайджану серебро этапа Кубка мира

В Каире (Египет) завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике, где азербайджанский спортсмен Никита Симонов добился отличного результата, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В соревнованиях на кольцах Симонов набрал 14,333 балла, что позволило ему занять второе место и завоевать серебряную медаль.

Добавим, что Симонов ранее также неоднократно становился призером этапов Кубка мира, а также завоевал золотую медаль бакинского этапа Кубка мира.