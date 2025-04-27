https://news.day.az/sport/1748195.html Азербайджанский спортсмен принес Азербайджану серебро этапа Кубка мира В Каире (Египет) завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике, где азербайджанский спортсмен Никита Симонов добился отличного результата, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. В соревнованиях на кольцах Симонов набрал 14,333 балла, что позволило ему занять второе место и завоевать серебряную медаль.
Азербайджанский спортсмен принес Азербайджану серебро этапа Кубка мира
В Каире (Египет) завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике, где азербайджанский спортсмен Никита Симонов добился отличного результата, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
В соревнованиях на кольцах Симонов набрал 14,333 балла, что позволило ему занять второе место и завоевать серебряную медаль.
Добавим, что Симонов ранее также неоднократно становился призером этапов Кубка мира, а также завоевал золотую медаль бакинского этапа Кубка мира.
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