https://news.day.az/world/1748075.html Иран задействовал авиацию для тушения пожаров - ВИДЕО Иранские военные задействовали самолеты Ил-76 для тушения пожаров в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Иран задействовал авиацию для тушения пожаров - ВИДЕО
Иранские военные задействовали самолеты Ил-76 для тушения пожаров в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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