В Брюсселе хотят отставки фон дер Ляйен

Должностные лица высокого ранга Евросоюза все больше убеждаются в токсичности председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и хотят ее отставки.

Об этом сообщил швейцарский журнал Die Weltwoche со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, в Брюсселе считают, что отставка главы ЕК могла бы "разблокировать многие процессы" в Евросоюзе. Издание указывает, что политический кризис в ЕС говорит не в пользу политических и дипломатических дарований фон дер Ляйен.

"На западе - торговый спор с США, на востоке - конфликт d Украине и обострение отношений с Россией (санкции тоже являются формой торговой войны), к тому же продолжается не слишком обнадеживающее для континента противостояние с Китаем", - поясняет журнал.

Президент США Дональд Трамп с момента инаугурации (20 января 2025 года) не встречался с главой Еврокомиссии. Госсекретарь Марко Рубио за это время отменил две встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, которая специально для этого приезжала в Вашингтон. Рубио объяснил это "несовпадением графиков".