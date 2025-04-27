Орбан призывает Европу отказаться от военной истерии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Европе пора признать безнадежность своей военной стратегии.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

По мнению Орбана, европейским политикам стоит прекратить "военный психоз", который охватил западные страны.

"Военный психоз в Европе должен прекратиться. Без Америки у Украины нет шансов, но Брюссель все равно цепляется за безнадежную военную стратегию. Единственный возможный путь - путь мира!" - написал премьер.

Венгерский политик прикрепил к своей публикации фрагмент интервью местным СМИ, в котором он заявил, что единственная задача сейчас - "поддержать попытки президента США Дональда Трампа достичь мира".