Лодка сделала сальто в воздухе во время гонок в Аризоне

Лодка с пассажирами на борту взлетела в воздух и прокрутила сальто во время гонок в Аризоне.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Так получилось из-за высокой скорости, с которой шло судно.

На борту было двое человек. С ними всё ок, аварийные бригады быстро оказали им помощь на месте.