https://news.day.az/world/1748065.html Лодка сделала сальто в воздухе во время гонок в Аризоне - ВИДЕО Лодка с пассажирами на борту взлетела в воздух и прокрутила сальто во время гонок в Аризоне. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Так получилось из-за высокой скорости, с которой шло судно. На борту было двое человек. С ними всё ок, аварийные бригады быстро оказали им помощь на месте.
Лодка сделала сальто в воздухе во время гонок в Аризоне - ВИДЕО
Лодка с пассажирами на борту взлетела в воздух и прокрутила сальто во время гонок в Аризоне.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Так получилось из-за высокой скорости, с которой шло судно.
На борту было двое человек. С ними всё ок, аварийные бригады быстро оказали им помощь на месте.
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