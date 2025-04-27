https://news.day.az/world/1748172.html Пожар в банном комплексе в Москве - ВИДЕО На востоке Москвы произошел пожар в банном комплексе "Банная усадьба". Как передает Day.Az, происшествия сняли на видео, ролик опубликован в Telegram. На кадрах виден черный густой клуб дыма, возвышающийся над лесными насаждениями Яузской аллеи, которая окружает базу отдыха.
Пожар в банном комплексе в Москве - ВИДЕО
На востоке Москвы произошел пожар в банном комплексе "Банная усадьба".
Как передает Day.Az, происшествия сняли на видео, ролик опубликован в Telegram.
На кадрах виден черный густой клуб дыма, возвышающийся над лесными насаждениями Яузской аллеи, которая окружает базу отдыха.
По данным МЧС, площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров. "На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - сообщили в ведомстве.
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