Пожар в банном комплексе в Москве

На востоке Москвы произошел пожар в банном комплексе "Банная усадьба".

Как передает Day.Az, происшествия сняли на видео, ролик опубликован в Telegram.

На кадрах виден черный густой клуб дыма, возвышающийся над лесными насаждениями Яузской аллеи, которая окружает базу отдыха.

По данным МЧС, площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров. "На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - сообщили в ведомстве.