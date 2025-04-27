https://news.day.az/world/1748058.html Названа предварительная причина взрыва в порту Бендер-Аббас Взрыв в порту Бендер-Аббас в Иране произошёл из-за вещества, используемого в топливе для ракет. Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источник.
Названа предварительная причина взрыва в порту Бендер-Аббас
Взрыв в порту Бендер-Аббас в Иране произошёл из-за вещества, используемого в топливе для ракет.
Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источник.
"Человек, связанный с Корпусом стражей Исламской революции в Иране, сообщил, что взорвался перхлорат натрия, основной компонент твёрдого топлива для ракет", - говорится в материале.
Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в порту Ирана достигло 14. Кроме того, травмы получили более 700 человек.
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