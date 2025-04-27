Подготовка к казни напавшего на посольство Азербайджана в Иране завершена

Завершен процесс проведения судебного расследования, вынесения предварительного вердикта и окончательного утверждения вердикта Верховного суда Ирана относительно казни виновного в нападении на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель судебной системы Ирана Асгар Джахангир.

"Все приготовления и процедуры, связанные с исполнением приговора о возмездии в отношении вышеуказанного лица, завершены, и судебная система готова к исполнению этого приговора", - сказал он.

Он заявил, что согласно принятому и действующему в стране законодательству, для приведения приговора в исполнение родители или адвокат погибшего должны в суд ходатайство о возмездии или присутствовать в день казни.