Катар оценил продвижение сделки ХАМАС и Израиля

Катар продолжает работать над возвращением Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС к соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, подчеркнув, что в сближении позиций сторон существует определенный прогресс.

"В четверг мы отметили определенный прогресс в [сближении] позиций сторон относительно переговоров о прекращении огня", - сказал он. По словам главы МИД, Катар "продолжает работать над возвращением сторон к соглашению о перемирии в Газе.

Комментируя позиции сторон, он уточнил, что ХАМАС готов освободить всех заложников в обмен на заключенных при соблюдении условий, которые Израиль может отвергнуть.

По словам министра, "Израиль хочет освободить всех заложников без какой-либо перспективы прекращения войны в Газе".