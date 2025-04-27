Игроку "Реала" грозит дисквалификация

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер может получить длительную дисквалификацию за попытку нападения на арбитра в конце матча с "Барселоной" в финале Кубка Испании.

Как передает Day.Az, Рюдигер вышел в стартовом составе и отыграл 111 минут, после чего был заменен. Инцидент произошел уже в самом конце матча. Футболист потерял самообладание после фола Килиана Мбаппе на Эрике Гарсии, за что он получил красную карточку. После этого он попытался прорваться к арбитру, его сдержали партнеры по команде.

Игрок после этого бросил в судью пакет со льдом. В один из моментов Рюдигера увели в раздевалку, однако он вернулся и вновь попытался прорваться к судье.

Футболиста могут дисквалифицировать на срок от 4 до 12 матчей.