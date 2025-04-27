https://news.day.az/world/1748125.html Что послужило причиной взрыва в иранском порту? В иранском порту Шахид-Раджаи произошёл взрыв перхлората натрия - вещества, которое является ключевым компонентом твердого ракетного топлива. Как передает Day.Az со ссылкой на The New York Times, об этом стало известно от источника, связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Что послужило причиной взрыва в иранском порту?
В иранском порту Шахид-Раджаи произошёл взрыв перхлората натрия - вещества, которое является ключевым компонентом твердого ракетного топлива.
Как передает Day.Az со ссылкой на The New York Times, об этом стало известно от источника, связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
По данным частной охранной компании Ambrey, ещё в марте в порт прибыла партия ракетного топлива, содержащего перхлорат натрия. В компании отметили, что возгорание могло произойти из-за неправильного обращения с данным веществом, предназначенным для использования в баллистических ракетах.
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