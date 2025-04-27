Что послужило причиной взрыва в иранском порту?

В иранском порту Шахид-Раджаи произошёл взрыв перхлората натрия - вещества, которое является ключевым компонентом твердого ракетного топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на The New York Times, об этом стало известно от источника, связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

По данным частной охранной компании Ambrey, ещё в марте в порт прибыла партия ракетного топлива, содержащего перхлорат натрия. В компании отметили, что возгорание могло произойти из-за неправильного обращения с данным веществом, предназначенным для использования в баллистических ракетах.