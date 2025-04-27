Турецкий профессор о возможном разрушительном землетрясении в Стамбуле

Турецкий профессор Овгюн Ахмет Эрджан заявил в социальной сети X, что крупное землетрясение в Стамбуле может произойти не ранее чем через 20-50 лет.

Как передает Day.Az, ученый отметил, что землетрясение магнитудой 6.2, произошедшее 23 апреля у побережья Силиври, уже исчерпало свою активность.

По его словам, сдвиг в сторону Стамбула остановлен.