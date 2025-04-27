https://news.day.az/world/1748071.html В Канаде машина протаранила толпу людей на фестивале В канадском Ванкувере машина въехала в толпу людей на фестивале, есть погибшие и раненые. Как передает Day.Az, об этом сообщила городская полиция в социальной сети Х. "Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале около 20:00.
В Канаде машина протаранила толпу людей на фестивале
В канадском Ванкувере машина въехала в толпу людей на фестивале, есть погибшие и раненые.
Как передает Day.Az, об этом сообщила городская полиция в социальной сети Х.
"Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале около 20:00. Водитель задержан", - указано в сообщении.
Полиция пообещала предоставить более подробную информацию по мере расследования инцидента.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре