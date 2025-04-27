В Канаде машина протаранила толпу людей на фестивале

В канадском Ванкувере машина въехала в толпу людей на фестивале, есть погибшие и раненые.

Как передает Day.Az, об этом сообщила городская полиция в социальной сети Х.

"Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале около 20:00. Водитель задержан", - указано в сообщении.

Полиция пообещала предоставить более подробную информацию по мере расследования инцидента.