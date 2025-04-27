https://news.day.az/world/1748182.html Самолет едва не налетел на лыжников в Швейцарии - ВИДЕО Легкомоторный самолет едва не столкнулся с лыжниками на горном массиве Монте-Роза, на границе Италии и Швейцарии. Как передает Day.Az, СМИ сообщают, что столкновения удалось избежать лишь благодаря мастерству пилота.
Самолет едва не налетел на лыжников в Швейцарии - ВИДЕО
Легкомоторный самолет едва не столкнулся с лыжниками на горном массиве Монте-Роза, на границе Италии и Швейцарии.
Как передает Day.Az, СМИ сообщают, что столкновения удалось избежать лишь благодаря мастерству пилота.
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