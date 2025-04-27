Самолет едва не налетел на лыжников в Швейцарии

Легкомоторный самолет едва не столкнулся с лыжниками на горном массиве Монте-Роза, на границе Италии и Швейцарии.

Как передает Day.Az, СМИ сообщают, что столкновения удалось избежать лишь благодаря мастерству пилота.