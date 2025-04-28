https://news.day.az/world/1748263.html

Массовая драка в аэропорту в США - ВИДЕО

Массовая драка вспыхнула в порту Галвестона в США в зоне выдачи багажа круизного лайнера Carnival Jubilee. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Судно вернулось в Штаты после 7-дневного круиза по Западным Карибам. Прибывшие сотрудники службы безопасности и полицейские оказались беспомощны перед толпой разъяренных пассажиров.