Массовая драка в аэропорту в США

Массовая драка вспыхнула в порту Галвестона в США в зоне выдачи багажа круизного лайнера Carnival Jubilee.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Судно вернулось в Штаты после 7-дневного круиза по Западным Карибам. Прибывшие сотрудники службы безопасности и полицейские оказались беспомощны перед толпой разъяренных пассажиров.