Десятки студентов госпитализированы в Турции

В турецком городе Сивас произошла массовая вспышка отравления среди студентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu, 53 студента Государственного университета Сивас, проживающие в общежитии, были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. Инцидент произошёл после того, как студенты употребили еду.

Медицинская бригада была немедленно направлена в общежитие для оказания помощи. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, а образцы пищи, которую они употребляли, были отправлены на экспертизу.