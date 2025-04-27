https://news.day.az/world/1748089.html Десятки студентов госпитализированы в Турции - Причина В турецком городе Сивас произошла массовая вспышка отравления среди студентов. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu, 53 студента Государственного университета Сивас, проживающие в общежитии, были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. Инцидент произошёл после того, как студенты употребили еду.
Десятки студентов госпитализированы в Турции - Причина
В турецком городе Сивас произошла массовая вспышка отравления среди студентов.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu, 53 студента Государственного университета Сивас, проживающие в общежитии, были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. Инцидент произошёл после того, как студенты употребили еду.
Медицинская бригада была немедленно направлена в общежитие для оказания помощи. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, а образцы пищи, которую они употребляли, были отправлены на экспертизу.
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