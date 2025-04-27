https://news.day.az/world/1748219.html В Турции произошло новое землетрясение В районе Сивридж в городе Элазиг, Турция, произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла. Как передает Day.Az, об этом сообщает AFAD. Сообщается, что подземные толчки также были ощущены в городе Малатья. По данным, связанных с инцидентом разрушений не зафиксировано.
В Турции произошло новое землетрясение
В районе Сивридж в городе Элазиг, Турция, произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла.
Как передает Day.Az, об этом сообщает AFAD.
Сообщается, что подземные толчки также были ощущены в городе Малатья.
По данным, связанных с инцидентом разрушений не зафиксировано.
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