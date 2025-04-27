https://news.day.az/world/1748219.html

В Турции произошло новое землетрясение

В районе Сивридж в городе Элазиг, Турция, произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла. Как передает Day.Az, об этом сообщает AFAD. Сообщается, что подземные толчки также были ощущены в городе Малатья. По данным, связанных с инцидентом разрушений не зафиксировано.