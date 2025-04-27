В Турции произошло новое землетрясение

В районе Сивридж в городе Элазиг, Турция, произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла.

Как передает Day.Az, об этом сообщает AFAD.

Сообщается, что подземные толчки также были ощущены в городе Малатья.

По данным, связанных с инцидентом разрушений не зафиксировано.