https://news.day.az/politics/1748199.html Масуд Пезешкиан заявил о приверженности Ирана курсу на поддержание тесных отношений с ближайшими соседями. Нашим приоритетом является поддержание тесных отношений с соседними странами. Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV. Новость обновляется
Масуд Пезешкиан заявил о приверженности Ирана курсу на поддержание тесных отношений с ближайшими соседями.
Нашим приоритетом является поддержание тесных отношений с соседними странами.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV.
Новость обновляется
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