https://news.day.az/politics/1748199.html

Масуд Пезешкиан заявил о приверженности Ирана курсу на поддержание тесных отношений с ближайшими соседями.

Нашим приоритетом является поддержание тесных отношений с соседними странами. Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV. Новость обновляется