Азербайджан укрепляет позиции в глобальной космической гонке

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Поскольку глобальная космическая экономика ускоряется до прогнозируемой оценки в 1,8 триллиона долларов к 2035 году, Азербайджан берет на себя стратегическую роль не только как участник, но и как региональный драйвер в трансформации космических технологий. Конференция по космическим технологиям 2025 года (STC2025), состоявшаяся в Баку, подчеркнула это растущее влияние, собрав более 400 участников из 35 стран, представляющих как государственные, так и частные заинтересованные стороны в развитии космоса.

Эта беспрецедентная встреча подчеркнула, как Азербайджан через свое космическое агентство Azercosmos приспосабливается к мировым тенденциям в области наблюдения за Землей, спутниковой связи и государственно-частного сотрудничества, чтобы закрепить свое место в космической гонке 21-го века.

В основе импульса Азербайджана лежит стратегическое принятие партнерских отношений, особенно с технологически развитыми странами и компаниями. Себастьян Мисурак, менеджер по стратегии в венгерской компании 4iG Space and Defense Technologies, подчеркнул во время своей панели, что масштабные спутниковые программы, такие как "FooSat", требуют транснационального сотрудничества для того, чтобы быть жизнеспособными.

"Невозможно реализовать проекты такого масштаба в одиночку... наше сотрудничество с Azercosmos очень ценно в этом отношении", - сказал Мисурак.

Это сотрудничество отражает растущий консенсус: будущее космоса определяется не изолированными национальными достижениями, а общими экосистемами инноваций и взаимодействия. План по совместной разработке инфраструктуры и запуску спутников на геостационарных и низкоорбитальных орбитах подчеркивает намерение Азербайджана перейти от потребителя услуг к соавтору в глобальной спутниковой индустрии.

Конференция также подчеркнула более широкое видение космоса как инструмента экономических и социальных преобразований, особенно в Центральной Евразии. Ильхами Айгюн, президент и генеральный директор MonacoSAT, описал космос не как далекий рубеж, а как важнейший слой региональной цифровой инфраструктуры.

"Спутниковая связь может помочь государствам укрепить свои позиции, устранить цифровое неравенство и стимулировать социально-экономическое развитие", - отметил Айгюн.

Для Азербайджана и его соседей эта постановка вопроса особенно актуальна. С учетом обширных сельских территорий и сложного рельефа спутниковая связь и наблюдение за Землей предлагают экономически эффективные альтернативы традиционной инфраструктуре, позволяя оптимизировать сельское хозяйство, управлять ресурсами и реагировать на стихийные бедствия.

В ходе конференции исполняющий обязанности председателя Azercosmos Дунай Бадирханов объявил, что Азербайджан готовится к запуску нового поколения спутников с передовыми возможностями наблюдения за Землей и телекоммуникаций. Это знаменует собой качественный скачок для космического портфеля Азербайджана, позиционируя его как потенциальный центр региональной связи.

Недавние достижения страны в области цифровой инфраструктуры, такие как 13-кратное увеличение доступа домохозяйств к фиксированной широкополосной связи, свидетельствуют о надежной внутренней способности поддерживать и извлекать выгоду из космических технологий.

"Эти отчеты об инфраструктуре также отражены в международных рейтингах", - отметил заместитель министра Самеддин Асадов, указав на улучшение положения Азербайджана в Глобальном индексе кибербезопасности.

Этот внутренний рост создает плодородную почву для внедрения спутниковых услуг в управление, образование, сельское хозяйство и общественную безопасность.

Конференция далее раскрыла амбиции по более широкой региональной интеграции в исследовании космоса. Усилия по формированию Тюркского космического партнерства, включая сотрудничество между Казахстаном, Узбекистаном, Турцией и Азербайджаном, указывают на формирующийся геополитический блок в космической сфере.

Мисурак из 4iG также намекнул на более глубокие инициативы, включая совместные проекты оптических телескопов и миссии по исследованию Луны, показывая, как региональное сотрудничество развивается от телекоммуникаций к научным исследованиям.

Это отражает растущую геополитическую тенденцию: средние страны объединяют ресурсы, чтобы конкурировать с мировыми державами, сосредоточившись на нишевых инновациях и общих платформах.

Использование Узбекистаном спутниковых данных для мониторинга водопользования является примером того, как космические технологии могут трансформироваться в ощутимую государственную политику. Дистанционное зондирование для картирования урожайности и оптимизации методов орошения уже охватило более 5 миллионов гектаров, что свидетельствует о том, как космические технологии локализуются для национальных программ развития.

Эти примеры подчеркивают более широкий региональный поворот - от импорта спутниковых данных до их производства и применения для внутреннего управления и устойчивости к климатическим угрозам.

Поскольку космос становится все более коммерциализированным и многополярным, стратегическое расположение Азербайджана - на перекрестке Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока - дает ему уникальное преимущество. Его дипломатическая гибкость, растущая технологическая база и проактивные партнерства позиционируют его как естественный центр региональной космической координации.

Конференция по космическим технологиям 2025 года была больше, чем просто церемониальным собранием. Она продемонстрировала сдвиг в том, как Азербайджан и его соседи воспринимают космос - не как абстрактную амбицию, а как практический инструмент развития, дипломатии и цифрового суверенитета.

Если тенденции сохранятся, Азербайджан может стать не просто пользователем космических технологий, но и региональным лидером и интегратором инноваций в развивающейся космической экономике.