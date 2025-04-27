Азербайджанские дзюдоисты завоевали 5 медалей на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по дзюдо успешно завершила выступление на чемпионате Европы среди взрослых, который проходил в Подгорице (Монтенегро), завоевав пять медалей.

Как передает Day.Az, в активе команды - одна серебряная и четыре бронзовые награды.

Серебро выиграл Зелим Коцоев (100 кг). Бронзовыми призёрами стали Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Чкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг).

Ушанги Кокаури (+100 кг) занял пятое место, а Туран Байрамов (60 кг) стал седьмым. Также сборная Азербайджана приняла участие в смешанном командном зачёте.

В общем зачёте Азербайджан занял 10-е место среди 47 стран и 5-е место среди мужских команд.

Отметим, что за исключением Зелима Коцоева, остальные спортсмены впервые завоевали медали на чемпионате Европы среди взрослых. Впервые в истории азербайджанского дзюдо представители сборной принесли награды сразу в пяти разных весовых категориях.

На чемпионате Европу представляли 15 дзюдоистов из Азербайджана - 9 мужчин и 6 женщин, выступавшие в 12 весовых категориях.