Азербайджан и Иран укрепляют стратегический диалог

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

28 апреля Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибудет с визитом в Азербайджан. Визит состоится на фоне усиливающейся региональной динамики, где значение двусторонних экономических связей между Ираном и Азербайджаном приобретает особую стратегическую важность.

Экономические связи между двумя странами демонстрируют устойчивую позитивную динамику. В 2024 году товарооборот между Азербайджаном и Ираном достиг 580 миллионов долларов, увеличившись на 20% по сравнению с предыдущим годом. Однако амбиции сторон выходят далеко за рамки текущих показателей: как сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садык, Баку и Тегеран намерены увеличить ежегодный двусторонний товарооборот до 10 миллиардов долларов в течение ближайших пяти лет.

Иран активно устраняет барьеры для развития торговых связей и стремится использовать успешное взаимодействие с Азербайджаном как модель для выстраивания отношений с другими странами региона. Ключевую роль в предстоящем визите сыграет участие более 100 представителей частного сектора Ирана, что подчеркивает стремление Тегерана сделать частный бизнес важным звеном двустороннего сотрудничества.

Стратегическое партнерство Азербайджана и Ирана находит яркое отражение в энергетическом секторе. В мае 2024 года были введены в эксплуатацию Худаферинский гидроузел и гидроузел "Гыз-Галасы" на реке Араз. Эти объекты обеспечат орошение свыше 400 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в обеих странах и дадут возможность вырабатывать до 280 МВт электроэнергии, что станет существенным вкладом в энергобезопасность приграничных районов.

Развитие транспортной инфраструктуры - еще одно приоритетное направление двустороннего сотрудничества. Азербайджан и Иран активно взаимодействуют в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", связывающего Индию, Иран, Азербайджан, Россию и Европу.

Строительство железнодорожной линии Решт-Астара, завершение которой ожидается в 2025 году, и запуск нового автомобильного и железнодорожного моста через Астарачай значительно повысят эффективность грузоперевозок.

Особое значение приобретает проект создания транспортного коридора Восточный Зангезур - Нахчыван через территорию Ирана. Этот маршрут обеспечит прямую связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Стратегически проект открывает новые перспективы для расширения торговых и транзитных потоков между Центральной Азией, Кавказом и Ближним Востоком, а также укрепляет позиции Баку как ключевого транзитного узла Евразии.

Сотрудничество в аграрной сфере также выходит на новый уровень. В 2024 году Азербайджан и Иран договорились о создании совместных сельскохозяйственных зон в приграничных районах, развитии экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции в Иран и эффективном использовании новых ирригационных мощностей, связанных с гидроузлом "Гыз-Галасы".

В условиях глобальных вызовов в сфере продовольственной безопасности развитие аграрного партнерства между Баку и Тегераном приобретает стратегическое значение, укрепляя устойчивость экономик обеих стран.

Визит Президента Масуда Пезешкиана в Азербайджан знаменует собой начало нового этапа в региональной политике Ирана. Стремление Тегерана укреплять отношения с Азербайджаном отражает не только экономические интересы, но и стратегическую необходимость расширения внешнеэкономических связей на фоне международных санкций.

Азербайджан, обладая развитой транспортной инфраструктурой, стабильной экономикой и растущим влиянием на евразийские торговые маршруты, становится для Ирана надежным партнером и окном в новые рынки. Развитие плодотворных двусторонних отношений способно стать основой для формирования нового порядка в региональной экономике, где взаимовыгодное сотрудничество и стратегические инициативы будут определять будущее не только Южного Кавказа, но и более широкого региона.