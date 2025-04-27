В Уругвае загорелось посольство

В здании посольства России в Уругвае в столице страны Монтевидео произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местный телеканал Telenoche.

"В субботу днем ​​пожарные были вызваны в российское посольство на Авенида Бразилия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из воздуховода здания начал подниматься густой столб дыма, пожарные использовали пилы и болгарки, чтобы прорезать защитные прутья и добраться до очага возгорания. На видео, опубликованном телеканалом, можно увидеть, как пожарные пытаются перерезать решетку воздуховода.

Причины пожара не сообщаются. О пострадавших также нет информации.