https://news.day.az/world/1748103.html В Уругвае загорелось посольство - ФОТО - ВИДЕО В здании посольства России в Уругвае в столице страны Монтевидео произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщает местный телеканал Telenoche. "В субботу днем пожарные были вызваны в российское посольство на Авенида Бразилия", - говорится в сообщении.
В Уругвае загорелось посольство - ФОТО - ВИДЕО
В здании посольства России в Уругвае в столице страны Монтевидео произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает местный телеканал Telenoche.
"В субботу днем пожарные были вызваны в российское посольство на Авенида Бразилия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из воздуховода здания начал подниматься густой столб дыма, пожарные использовали пилы и болгарки, чтобы прорезать защитные прутья и добраться до очага возгорания. На видео, опубликованном телеканалом, можно увидеть, как пожарные пытаются перерезать решетку воздуховода.
Причины пожара не сообщаются. О пострадавших также нет информации.
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