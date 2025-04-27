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Пезешкиан подчеркнул, что Азербайджан может сыграть важную связующую роль между Ираном и Россией

Азербайджан может сыграть связующую роль между Ираном и Россией посредством железных дорог Астара-Астара и Астара-Решт. Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV. Новость обновляется