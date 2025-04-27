Бразильская конфедерация футбола прогнозирует смену тренера в сборной летом

Итальянец Карло Анчелотти с большой долей вероятности станет главным тренером сборной Бразилии по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в Бразильской конфедерации футбола уверены в том, что Анчелотти даст согласие на предложение возглавить команду. Отмечается, что о назначении специалиста объявят перед началом клубного чемпионата мира, который начнется 15 июня.

В марте с должности главного тренера сборной Бразилии был уволен Доривал Жуниор. Он руководил командой с января 2024 года. Бразильцы занимают четвертое место в отборе на чемпионат мира 2026 года, после 14 матчей на их счету 21 очко.