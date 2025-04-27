Пезешкиан посетит место взрыва в Иране

Сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил город Бендер-Аббас.

Как передает Day.Az, в рамках визита глава государства ознакомится с ходом спасательных работ в порту Шахид Раджаи, которые ведутся после взрыва.

По последним данным, инцидент, произошедший 26 апреля в 12:30 по местному времени, унес жизни 28 человек, еще 1139 получили ранения.