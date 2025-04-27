https://news.day.az/world/1748153.html Пезешкиан посетит место взрыва в Иране Сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Бендер-Аббас. Как передает Day.Az ссылаясь на Mehr, Пезешкиан намерен посетить порт Шахид Раджаи, где недавно произошел взрыв, чтобы ознакомиться с ходом спасательных работ на месте.
Пезешкиан посетит место взрыва в Иране
Сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил город Бендер-Аббас.
Как передает Day.Az, в рамках визита глава государства ознакомится с ходом спасательных работ в порту Шахид Раджаи, которые ведутся после взрыва.
По последним данным, инцидент, произошедший 26 апреля в 12:30 по местному времени, унес жизни 28 человек, еще 1139 получили ранения.
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