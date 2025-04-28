Британский политик намерен идти по стопам Обамы

Британский политик, лидер правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж намерен пойти по стопам экс-президента США Барака Обамы в вопросе миграции.

Как передает Day.Az, об этом он написал в статье под заголовком "Если я стану следующим премьер-министром, я буду главным депортировщиком, как Барак Обама", опубликованной в Daily Mail.

"Стоит отметить, что депортации в предполагаемых нами масштабах уже имели недавние прецеденты", - написал политик, сославшись на Барака Обаму.

По словам Фараджа, бывший американский лидер заработал титул "главного депортировщика" после того, как выслал из США три миллиона человек с 2009 по 2017 год.

Политик отметил, что в XXI веке Великобритания не обеспечивала соблюдение миграционных законов и игнорировала целостность своих границ. По его мнению, Reform UK является единственной партией в стране, которая понимает серьезность ситуации, и готова работать на долгосрочную перспективу.

Фарадж добавил, что Reform UK разработала комплексную стратегию депортации нелегальных мигрантов. Если политику удастся стать премьер-министром, он будет проводить политику "нулевой терпимости" к нелегальной миграции.