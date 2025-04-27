Стало известно, кто станет следующим главой МИД ФРГ

Представитель ХДС Йохан Вадефуль станет главой МИД ФРГ при Фридрихе Мерце.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники.

По его информации, политик уже несколько недель считается перспективным кандидатом. Ранее Вадефуль занимал пост зампредседателя фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге.