Азербайджан как опора энергетической архитектуры ЕС

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как Азербайджан как стратегическая опора энергетической и мирной архитектуры ЕС.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

В регионе, который когда-то был синонимом конфликта, Азербайджан прокладывает новый курс, сочетающий прагматичную дипломатию, энергетическую безопасность и дальновидное климатическое лидерство. За последние пять лет Баку не только разрешил десятилетний конфликт на своих условиях, но и стал стабилизирующей силой и стратегическим партнером как в евразийских, так и в европейских делах. Благодаря непоколебимой политической воле и глубокой стратегической дипломатии он неуклонно преобразовывал Южный Кавказ в один из самых стабильных регионов Евразии. За последние пять лет Баку предпринял решительные шаги по укреплению мира, повышению устойчивости и позиционированию себя как надежного партнера между Востоком и Западом.

После быстрого и в значительной степени одностороннего разрешения конфликта, после Второй карабахской войны Азербайджан стал еще больше надежным и дальновидным игроком в региональных и глобальных делах. Его постконфликтная дипломатия - это не просто восстановление или внутреннее развитие; это преднамеренные усилия по изменению региональной динамики и привлечению ответственных глобальных партнерств.

Эта стратегическая глубина была полностью продемонстрирована во время недавнего государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику. Двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и подписание многочисленных соглашений о сотрудничестве, включая совместную декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, еще больше усилили региональную и трансрегиональную значимость Азербайджана. Южный Кавказ, долгое время рассматриваемый через призму нестабильности, теперь рассматривается как жизненно важный коридор и перекресток геостратегического значения.

Визит верховного представителя ЕС Каи Каллас в Баку на этой неделе подчеркнул дипломатическую истину, которая тихо раскрывалась: Европейский союз все больше рассматривает Азербайджан не просто как поставщика газа, но как геополитического партнера, важность которого охватывает энергетику, безопасность и устойчивость. Это четкое признание растущего геополитического веса и дипломатической зрелости Азербайджана. Ее встреча с Президентом Ильхамом Алиевым и замечания во время совместной пресс-конференции сигнализируют о кардинальном сдвиге в отношениях между ЕС и Азербайджаном, который открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве.

Европейский союз больше не рассматривает Азербайджан через устаревшие стереотипы или отдельные рамки. Вместо этого он признает расширяющуюся стратегическую роль страны, особенно в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Примечательно, что ЕС все больше воспринимает этот вопрос как приближающийся к разрешению - признание, которое отражает эффективность двусторонних переговоров и снижает значимость внешнего посредничества.

Важно то, что ЕС теперь открыто поддерживает роль Азербайджана в обеспечении мира и процветания в регионе. Визит Каллас является еще одним доказательством признания Европой незаменимого вклада Азербайджана в континентальную энергетическую безопасность. Будучи ведущим поставщиком природного газа в более чем 10 европейских стран, Азербайджан занимает первое место с точки зрения географической диверсификации источников поставок - факт, который подчеркивает его центральное положение в энергетической архитектуре Европы.

Но помимо углеводородов разворачивается более глубокое и более экологичное партнерство. Предстоящее председательство Азербайджана на COP29 ставит его в центр глобального управления климатом. И Баку, и Брюссель имеют общую заинтересованность в расширении сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, зеленого водорода, интеллектуальной сетевой инфраструктуры и стратегий развития с нулевым выбросом углерода.

Европейские инвестиции в зеленую трансформацию Азербайджана, особенно в регионах Карабах и Восточный Зангезур, обозначенных как "зеленые энергетические зоны", имеют потенциал для переопределения энергетического перехода в более широком Каспийском и Черноморском регионах. Проекты, связанные с морской ветровой, солнечной энергией и электрическими соединительными линиями, включая знаковый проект по Черноморскому кабелю, являются стратегическими мультипликаторами для обеих сторон.

В этом свете Азербайджан является не просто поставщиком энергии, но и партнером в области устойчивого развития. Это страна, способная формировать зеленое будущее региона и переход Европы на чистую энергию - все это при сохранении региональной стабильности и сопротивлении внешнему вмешательству.

По мере того, как Азербайджан и ЕС продвигаются вперед в переговорах по новому Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, эти отношения больше не являются транзакционными. Они являются трансформационными. Сближение стратегических, экономических и экологических интересов обещает новую эру сотрудничества - основанную на взаимном уважении, общих ценностях и ясном признании глобальных реалий.

Азербайджан продемонстрировал, что он готов не только говорить о мире, но и строить его; не только добывать энергию, но и внедрять ее. Вопрос теперь в том, готов ли Брюссель соответствовать этому видению с такой же решимостью.