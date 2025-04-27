https://news.day.az/politics/1748209.html

Пезешкиан сообщил, что работы по связи между Азербайджаном и Нахчываном через Иран продолжаются

Продолжаются работы по обеспечению связи между основной частью Азербайджана и Нахчываном через Иран. Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV. Новость обновляется