https://news.day.az/politics/1748209.html Пезешкиан сообщил, что работы по связи между Азербайджаном и Нахчываном через Иран продолжаются Продолжаются работы по обеспечению связи между основной частью Азербайджана и Нахчываном через Иран. Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV. Новость обновляется
Пезешкиан сообщил, что работы по связи между Азербайджаном и Нахчываном через Иран продолжаются
Продолжаются работы по обеспечению связи между основной частью Азербайджана и Нахчываном через Иран.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV.
Новость обновляется
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