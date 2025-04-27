https://news.day.az/officialchronicle/1748170.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Масуду Пезешкиану Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану письмо с соболезнованиями, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Уважаемый господин Президент. Крайне опечалены известием о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в городе Бендер Аббас.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Масуду Пезешкиану
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану письмо с соболезнованиями, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Крайне опечалены известием о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в городе Бендер Аббас.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!"- говорится в письме.
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