Китай обвинил Филиппины в нарушении суверенитета

Пекин обвинил Филиппины в нарушении суверенитета из-за высадки их граждан на спорном рифе Тесянь в Южно-Китайском море, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам официального представителя управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюня, 26 апреля шесть филиппинских граждан незаконно высадились на рифе, несмотря на предупреждения и отговоры китайской стороны. Он подчеркнул, что против филиппинцев были "приняты меры в соответствии с законом".

Представитель управления добавил, что Китай обладает суверенитетом над островами Наньша (Спратли), включая риф Тесянь.

Лю Дэцзюнь заключил, что действия филиппинской стороны нарушают территориальный суверенитет Китая, а также подрывают мир и стабильность в регионе.