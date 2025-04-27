Названа ставшая новым лидером в сфере атомной энергетики страна

Китай стал новым лидером в мире по масштабу атомной энергетики.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на доклад Китайской ассоциации ядерной энергетики.

"Сейчас в Китае эксплуатируются, строятся и одобрены к строительству 102 атомных энергоблока общей установленной мощностью 113 миллионов киловатт. По масштабу ядерной энергетики Китай впервые вышел на первое место в мире", - указано в документе.

Отдельно подчеркивается, что КНР уже 18 лет является лидером по мощности строящихся атомных энергоблоков. На данный момент в стране возводится 28 таких энергоблоков, их общая установленная мощность составит 33,65 миллиона киловатт.