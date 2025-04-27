https://news.day.az/world/1748060.html Названа ставшая новым лидером в сфере атомной энергетики страна Китай стал новым лидером в мире по масштабу атомной энергетики. Как передает Day.Az, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на доклад Китайской ассоциации ядерной энергетики. "Сейчас в Китае эксплуатируются, строятся и одобрены к строительству 102 атомных энергоблока общей установленной мощностью 113 миллионов киловатт.
Названа ставшая новым лидером в сфере атомной энергетики страна
Китай стал новым лидером в мире по масштабу атомной энергетики.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на доклад Китайской ассоциации ядерной энергетики.
"Сейчас в Китае эксплуатируются, строятся и одобрены к строительству 102 атомных энергоблока общей установленной мощностью 113 миллионов киловатт. По масштабу ядерной энергетики Китай впервые вышел на первое место в мире", - указано в документе.
Отдельно подчеркивается, что КНР уже 18 лет является лидером по мощности строящихся атомных энергоблоков. На данный момент в стране возводится 28 таких энергоблоков, их общая установленная мощность составит 33,65 миллиона киловатт.
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