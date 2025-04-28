Илон Маск назвал срок, в течение которого роботы заменят людей в хирургии

В течение пяти лет роботы смогут заменить врачей-хирургов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом американский предприниматель, глава нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X.

Комментируя пост блогера Марио Науфала о прогрессе робототехники в сфере хирургии, Маск отметил, что в самое ближайшее время роботы превзойдут хороших хирургов, а примерно через пять лет - и самых лучших.

Предприниматель также рассказал, что Neuralink применила робота-хирурга для введения электродов в ткани мозга человека. Маск подчеркнул, что человек из-за отсутствия у него необходимой скорости и точности не смог бы выполнить такую задачу.