В Иране рассказали о переговорах с США

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что удовлетворен ходом переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики, но испытывает сдержанный оптимизм в отношении будущего соглашения с Вашингтоном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он в беседе с журналистами по окончании третьего раунда переговоров.

"Мы удовлетворены ходом переговоров, обе стороны настроены серьезно. В отношении достижения соглашения я настроен оптимистично, но сдержанно", - отметил Арагчи.

Арагчи заявил, что диалог прошел в более серьезной атмосфере, но обнаружились некоторые разногласия, поэтому сторонам необходимо провести дома дополнительные консультации.

"Третий раунд переговоров оказался более серьезным, чем предыдущие, постепенно углубляемся в технические детали", - сказал он. По словам Арагчи, существуют несколько разногласий по отдельным вопросам, "некоторые из них серьезные, некоторые - нет".

По его словам, эксперты МАГАТЭ могут присоединиться к следующему раунду диалога.

"Теперь мы постепенно выходим за рамки общих вопросов и переходим к деталям. Сегодня у нас были эксперты по экономическим вопросам. Думаю, на следующей встрече к нам присоединятся эксперты из МАГАТЭ", - сказал министр в эфире иранского государственного телевидения.