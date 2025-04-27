МЧС обратилось к населению в связи с непогодой

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории страны ожидается нестабильная погода с дождями, которые будут чередоваться. В некоторых местах дождь может быть интенсивным, в горных реках возможно кратковременные наводнения и паводки, также прогнозируется сильный ветер и грозы.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим ведомство обратилось к населению с призывом соблюдать соответствующие меры безопасности.

Так, для защиты от возможных наводнений и паводков, связанных с интенсивными осадками, рекомендуется избегать опасных территорий, подверженных наводнениям, и при угрозе немедленно подниматься в ближайшее высокогорье.

Также в условиях сильного ветра следует держаться подальше от легких конструкций и временных строений, зданий и рекламных щитов, не останавливаться под электрическими столбами и проводами, а также избегать нахождения под высокими деревьями. Кроме того, с учетом трудностей, которые сильный ветер может вызвать при тушении пожаров, особенно важно соблюдать правила противопожарной безопасности в условиях сильного ветра.

Кроме того, пользователи малых судов должны помнить, что выход в море в такую погоду запрещен.

Чтобы избежать опасностей, связанных с молниями, рекомендуется отключить электрические устройства от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т. д.), избегать нахождения рядом с линиями электропередач, молниезащитными устройствами, мачтами и антеннами, а также не прятаться под высокими деревьями. Если вы находитесь в автомобиле, рекомендуется остановиться, закрыть окна и дождаться окончания грозы.

Не забывайте: пренебрежение правилами - это угроза вашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112!